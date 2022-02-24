Джеймс Харден: «Готов сделать все возможное, чтобы принести чемпионство «Сиксерс»

Защитник «Филадельфии» заявил, что сделает все возможное, чтобы принести своей новой команде чемпионский титул.

«Я заведен и воодушевлен. Я – боец. Я готов сделать все возможное, чтобы принести чемпионство «Сиксерс» и Филадельфии. Это главная причина, по которой я здесь, если честно. Перед нами открывается отличная возможность», – сказал Харден.

приобрела Хардена у «Бруклина» перед дедлайном обменов. За Хардена и Пола Миллсэпа клуб отдал Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем