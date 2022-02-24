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    Джеймс Харден: «Готов сделать все возможное, чтобы принести чемпионство «Сиксерс»

    Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден заявил, что сделает все возможное, чтобы принести своей новой команде чемпионский титул.

    «Я заведен и воодушевлен. Я – боец. Я готов сделать все возможное, чтобы принести чемпионство «Сиксерс» и Филадельфии. Это главная причина, по которой я здесь, если честно. Перед нами открывается отличная возможность», – сказал Харден.

    «Филадельфия» приобрела Хардена у «Бруклина» перед дедлайном обменов. За Хардена и Пола Миллсэпа клуб отдал Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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