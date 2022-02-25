НБА. «Лейкерс» – «Клипперс», «Миннесота» примет «Филадельфию» и другие матчи

В пятницу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
Джеймс Харден планирует дебютировать за «Филадельфию» в гостевом матче против «Миннесоты». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» встретятся в «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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