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Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» – «Клипперс», «Миннесота» примет «Филадельфию» и другие матчи

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    В пятницу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

    Джеймс Харден планирует дебютировать за «Филадельфию» в гостевом матче против «Миннесоты». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» встретятся в «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Торонто
    Дата проведения
    26 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Сан-Антонио
    Дата проведения
    26 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    26 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Хьюстон
    Дата проведения
    26 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Майами
    Дата проведения
    26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Миннесота – Филадельфия
    Дата проведения
    26 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Юта – Даллас
    Дата проведения
    26 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    26 февраля, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    26 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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