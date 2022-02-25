НБА. «Лейкерс» – «Клипперс», «Миннесота» примет «Филадельфию» и другие матчи

В пятницу, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

Джеймс Харден планирует дебютировать за «Филадельфию» в гостевом матче против «Миннесоты». В Лос-Анджелесе встретятся в .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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