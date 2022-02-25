Андрей Ватутин: «Мне не удалось понять, на основании чего Россию лишают баскетбола»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не понимает, на основании чего приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральные площадки, но признает, что ни ЦСКА, ни «Зенит», ни УНИКС не могут дать другим клубам гарантии безопасности в России.

Выступающие в баскетбольной Евролиге российские клубы поставили в заведомо невыгодное положение, перенеся их домашние матчи на нейтральные арены. Такое мнение ТАСС высказал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

«Ситуация очень сложная, и решения, которое устроило бы всех, не существует, понятно, что общий приоритет клубов и лиги – доиграть сезон. К сожалению, по ходу совещания у меня сложилось впечатление, что итоговое решение о переносе матчей российских команд на нейтральное поле принято заранее, и мне так и не удалось понять, на основании чего конкретно Россию лишают баскетбола.

На сегодня нет никаких рекомендаций от правительств стран Европы или Евросоюза воздержаться от поездок в Россию, при этом стоит признать, что развитие событий предсказать невозможно. Сегодня я увидел крайне серьезную обеспокоенность за свою безопасность в России у коллег из других клубов. К сожалению, ни мы, ни «Зенит», ни УНИКС не можем дать 100-процентные гарантии в этом вопросе, это просто вне нашей компетенции.

Безусловно, на нейтральных площадках команды из России будут поставлены в заведомо невыгодное положение, лишены своих болельщиков, обречены на дополнительные расходы, не смогут в полном объеме выполнять обязательства перед спонсорами. В какой стране или странах, в каком формате пройдут игры, будет ясно на следующей неделе, консультации продолжаются», – сказал Ватутин.

В пятницу, 25 февраля, 18 клубов-участников Евролиги провели онлайн-заседание, в результате которого было принято решение разработать план по временному переносу домашних матчей российских клубов на нейтральные площадки за пределами территории РФ.

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