Александр Церковный: «Надеюсь, через пару недель вернемся к прежнему формату календаря и там, где это положено»

Генеральный директор Александр Церковный выразил надежду, что через пару недель российские клубы снова смогут проводить домашние матчи Евролиги на своих площадках.

«На данный момент есть итоги совещания, в котором участвовали 18 клубов Евролиги. Эти итоги еще предстоит утвердить директорату Евролиги, куда входят клубы-акционеры. «Зенит» пока к ним не относится.

Российские клубы продолжают участвовать в Евролиге – это самое главное. Домашние игры российских команд временно переносятся на нейтральные площадки. Подчеркну, это временное решение. Дальнейшее зависит от нормализации ситуации. Если восстановится мир, думаю, наши игры будут возвращены на домашние арены. Надеюсь, через пару недель вернемся к прежнему формату календаря и там, где это положено.



Из шести оставшихся домашних игр у «Зенита» два матча с российскими командами – УНИКСом и ЦСКА. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что эти встречи мы должны провести в России на нашей арене», – заявил Церковный.

Сегодня Евролига приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральную территорию.

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