Александр Церковный: «Будем искать выходы из ситуации, в том числе нестандартные»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о переносе домашних матчей российских клубов в Евролиге на нейтральную территорию.

«Конечно, перенесенные игры будет сложно вместить в календарь. С нашим графиком любая перенесенная игра – удар по всей логистике. Как и большинство клубов Евролиги, мы продолжаем играть в двух чемпионатах. Будем искать выходы из ситуации, в том числе нестандартные.

Обычно если в такой плотности переносится один матч, то это ведет за собой цепь переносов. Сложно найти даже математическое решение. Предстоит серьезная работа, но мы ее уже начали – прорабатываем разные варианты.
 
По нашим выездным матчам против иностранных команд никаких изменений нет», – сказал Церковный.

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