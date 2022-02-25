Евролига приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральную территорию

В пятницу, 25 февраля, 18 клубов-участников Евролиги провели онлайн-заседание, в результате которого были приняты следующие решения:
1. Разработать план по временному переносу домашних матчей российских клубов на нейтральные площадки за пределами территории РФ.
2. Гостевые матчи с участием российских команд пройдут в соответствии с расписанием.
3. Матч между ЦСКА и «Барселоной» в Москве, который был запланирован на воскресенье, 27 февраля, будет перенесен.
Евролига рассмотрит возможные варианты реализации решений и представит план на утверждение Исполнительному совету акционеров ECA. Решения также будут доведены до сведения клубов Еврокубка.
По информации BasketNews, возможным местом проведения домашних матчей российских клубов является Сербия.
В сезоне Евролиги-2021/22 участвуют три российских клуба: московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.
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