Евролига приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральную территорию

В пятницу, 25 февраля, 18 клубов-участников провели онлайн-заседание, в результате которого были приняты следующие решения:

1. Разработать план по временному переносу домашних матчей российских клубов на нейтральные площадки за пределами территории РФ.

2. Гостевые матчи с участием российских команд пройдут в соответствии с расписанием.

3. Матч между ЦСКА и «Барселоной» в Москве, который был запланирован на воскресенье, 27 февраля, будет перенесен.

Евролига рассмотрит возможные варианты реализации решений и представит план на утверждение Исполнительному совету акционеров ECA. Решения также будут доведены до сведения клубов Еврокубка.

По информации BasketNews, возможным местом проведения домашних матчей российских клубов является Сербия.

В сезоне Евролиги-2021/22 участвуют три российских клуба: московский ЦСКА, петербургский и казанский .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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