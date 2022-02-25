Владислав Емченко – о 14 очках в матче с Нидерландами: «Лучше втянулся в коллектив, расслабился»

Защитник сборной России Владислав Емченко поделился впечатлениями от матча квалификационного турнира ЧМ-2023 с Нидерландами (80:69).

– Тренерский штаб настраивал нас на плотную игру: у сборной Нидерландов было два поражения в двух матчах, и она в этом матче по большому счету стояла перед выбором «победить или умереть». Нашей задачей было держать концентрацию с первых минут, выполнять план в защите, двигать мяч в нападении. Что-то у нас получалось, что-то нет. Рад, что выиграли, но есть над чем работать.

– Сегодня вы набрали первые очки за сборную России – и сразу 14. Как сравните свою уверенность сейчас и в ноябрьском окне?

– На первом сборе я чувствовал себя более закрепощенным. А сейчас лучше втянулся в коллектив, расслабился, голова стала работать свободнее. Рад, что сегодня попал свои броски. Спасибо тренерам за доверие.

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