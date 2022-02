«Жальгирис» призвал руководство и клубы Евролиги к оценке событий на Украине

Литовский «Жальгирис» призвал руководство и клубы к оценке событий на Украине и выработку единой позиции.

не игнорирует события на Украине и организует обсуждение с руководством Евролиги, чтобы оценить ситуацию и договориться о дальнейших действиях.

Мы также ведем переговоры с несколькими клубами по этому вопросу и будем изучать эту ситуацию на уровне лиги. По данному вопросу необходимо единое решение лиги», – говорится в сообщении клуба в сети фэйсбук.

Ранее сообщалось, что Евролига пока не собирается отменять матчи с участием российских команд.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

Our hearts go out to our 🇺🇦 brothers. Heroiam slava! 💙💛 pic.twitter.com/uMRSZnjr6K