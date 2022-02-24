Литовский «Жальгирис» призвал руководство и клубы Евролиги к оценке событий на Украине и выработку единой позиции.
«Жальгирис» не игнорирует события на Украине и организует обсуждение с руководством Евролиги, чтобы оценить ситуацию и договориться о дальнейших действиях.
Мы также ведем переговоры с несколькими клубами по этому вопросу и будем изучать эту ситуацию на уровне лиги. По данному вопросу необходимо единое решение лиги», – говорится в сообщении клуба в сети фэйсбук.
Ранее сообщалось, что Евролига пока не собирается отменять матчи с участием российских команд.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн
Our hearts go out to our 🇺🇦 brothers. Heroiam slava! 💙💛 pic.twitter.com/uMRSZnjr6K— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 24, 2022