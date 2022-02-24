«Жальгирис» бойкотирует выездные матчи Евролиги против ЦСКА и «Зенита»

Литовский «Жальгирис» официально заявил, что не поедет в Россию на предстоящие матчи Евролиги против ЦСКА и в связи с ситуацией в Украине.

«Как мы объявили ранее, мы инициируем разговор с Евролигой о ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция будет слишком медленной, и уже приняли решение.

«Жальгирис» не поедет в Россию, где должны состояться сдвоенные матчи этого сезона. Мы поговорим с западноевропейскими клубами, выступающими в , и предложим принять совместное решение не только не играть в России, но и бойкотировать матчи со всеми российскими командами», — заявил генеральный менеджер Паулюс Мотеюнас.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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