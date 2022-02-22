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    Джей Джей Редик: «Могу охарактеризовать Зайона Уильямсона как отстраненного партнера по команде»

    Теги Новый Орлеан Джей Джей Редик НБА Си Джей Макколлум Зайон Уильямсон Баскетбол

    Бывший игрок, ныне эксперт Джей Джей Редик раскритиковал форварда Зайона Уильямсона за безразличие к событиям в клубе.

    «Есть негласные правила поведения, которые ты должен соблюдать как партнер по команде. Это просто показывает полное безразличие к команде, организации и городу. Я играл с ним, могу охарактеризовать его как отстраненного партнера по команде», – заявил Редик.

    Ранее новобранец «Пеликанс» Си Джей Макколлум рассказал, что еще не разговаривал с Уильямсоном после перехода.

    Звездный форвард не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы стопы.

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