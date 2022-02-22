Джей Джей Редик: «Могу охарактеризовать Зайона Уильямсона как отстраненного партнера по команде»

Бывший игрок, ныне эксперт Джей Джей Редик раскритиковал форварда Зайона Уильямсона за безразличие к событиям в клубе.
«Есть негласные правила поведения, которые ты должен соблюдать как партнер по команде. Это просто показывает полное безразличие к команде, организации и городу. Я играл с ним, могу охарактеризовать его как отстраненного партнера по команде», – заявил Редик.
Ранее новобранец «Пеликанс» Си Джей Макколлум рассказал, что еще не разговаривал с Уильямсоном после перехода.
Звездный форвард не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы стопы.