Тристан Томпсон: «Демар Дерозан – MVP лиги»

Центровой «Чикаго» Тристан Томпсон выразил восхищение игрой и лидерскими качествами своего нового партнера по команде Демара Дерозана.
«На мой взгляд, Демар Дерозан – MVP лиги. Однозначно.
В отсутствие Зака Лавина, Лонзо Болла и Алекса Карузо он сумел удержать команду на плаву. Вот что делает MVP», – сказал Томпсон.
«Буллс» подписали Томпсона несколько дней назад после того, как он был отчислен из «Индианы».
Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке