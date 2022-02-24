Тристан Томпсон: «Демар Дерозан – MVP лиги»

Центровой «Чикаго» выразил восхищение игрой и лидерскими качествами своего нового партнера по команде .

«На мой взгляд, Демар Дерозан – MVP лиги. Однозначно.

В отсутствие Зака Лавина, Лонзо Болла и Алекса Карузо он сумел удержать команду на плаву. Вот что делает MVP», – сказал Томпсон.

«Буллс» подписали Томпсона несколько дней назад после того, как он был отчислен из «Индианы».

Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке