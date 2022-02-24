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    Тристан Томпсон: «Демар Дерозан – MVP лиги»

    Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Тристан Томпсон Баскетбол

    Центровой «Чикаго» Тристан Томпсон выразил восхищение игрой и лидерскими качествами своего нового партнера по команде Демара Дерозана.

    «На мой взгляд, Демар Дерозан – MVP лиги. Однозначно.

    В отсутствие Зака Лавина, Лонзо Болла и Алекса Карузо он сумел удержать команду на плаву. Вот что делает MVP», – сказал Томпсон.

    «Буллс» подписали Томпсона несколько дней назад после того, как он был отчислен из «Индианы».

    Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке

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