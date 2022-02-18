Демар Дерозан: «В детстве ненавидел «Юту». Все, кто болел за «Чикаго» в то время, ненавидели «Юту»

Форвард «Чикаго» признался, что в детстве ненавидел «Юту» из-за знаменитого противостояния «Буллс» с «Джаз» в 90-х годах.

«Я отлично помню два последних чемпионских титула Майкла Джордана. В детстве отец заставлял меня смотреть каждый матч.

Помню, как я ненавидел «Юту». Все, кто болел за «Чикаго» в то время, ненавидели «Юту». Так что в детстве я говорил, что тоже ненавижу «Юту», – рассказал Дерозан.

Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке