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    Демар Дерозан: «В детстве ненавидел «Юту». Все, кто болел за «Чикаго» в то время, ненавидели «Юту»

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Юта Демар Дерозан Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан признался, что в детстве ненавидел «Юту» из-за знаменитого противостояния «Буллс» Майкла Джордана с «Джаз» в 90-х годах.

    «Я отлично помню два последних чемпионских титула Майкла Джордана. В детстве отец заставлял меня смотреть каждый матч.

    Помню, как я ненавидел «Юту». Все, кто болел за «Чикаго» в то время, ненавидели «Юту». Так что в детстве я говорил, что тоже ненавижу «Юту», – рассказал Дерозан.

    Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке

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