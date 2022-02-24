Александр Церковный: «Баскетбол должен быть вне политики»

Генеральный директор Александр Церковный сделал заявление в связи с решением «Барселоны» не лететь в Россию на завтрашний матч Евролиги.

«В настоящий момент баскетбольный клуб «Зенит» готовится к проведению матча Евролиги с «Барселоной» согласно ранее утвержденному плану. Мы уважаем любое решение наших соперников, но считаем, что баскетбол должен быть вне политики.

Наш клуб и наши болельщики с нетерпением ждали этой игры с одной из лучших команд Европы, и для нас честь принимать в гости грандов баскетбола «Барселону». Право окончательного решения за организаторами», – говорится в заявлении.

В четверг в последний момент отменила рейс в Санкт-Петербург из-за ситуации на Украине. Позже Евролига официально перенесла все матчи с участием российских клубов в 27-м туре.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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