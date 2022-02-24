«Барселона» в последний момент отменила рейс в Россию на матчи с «Зенитом» и ЦСКА

«Барселона» приняла решение не лететь в четверг в Россию на матчи против и ЦСКА. Решение было принято в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию.

Испанская команда может отправиться в Россию в день игры, 25 февраля. Решение будет принято в ближайшие часы.

25 февраля должна сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а 27 февраля – с ЦСКА в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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