«Барселона» в последний момент отменила рейс в Россию на матчи с «Зенитом» и ЦСКА

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«Барселона» приняла решение не лететь в четверг в Россию на матчи Евролиги против «Зенита» и ЦСКА. Решение было принято в аэропорту Барселоны за несколько минут до частного рейса в Россию. 

Испанская команда может отправиться в Россию в день игры, 25 февраля. Решение будет принято в ближайшие часы.

25 февраля «Барселона» должна сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а 27 февраля – с ЦСКА в Москве.

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