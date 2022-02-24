Андрей Воронцевич: «Мы должны собраться и проявить характер после матча с «Монако»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Битси Баскония Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о настрое на матч Евролиги с «Монако».

«После непростого матча против «Монако» мы должны собраться, проявить характер и показать качественный командный баскетбол.

В Виктории играть всегда непросто. У них быстрая, бросающая и агрессивная команда. Но мы готовы – сейчас самое время сплотиться, прибавить в защите, командных взаимодействиях и сделать шаг вперед», – сказал Воронцевич.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные