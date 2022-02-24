Димитрис Итудис – о матче с «Баварией»: «В такой игре победа достается потом и кровью»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча с «Баварией».

«Нам противостоит очень серьезный соперник. Я бы сказал, что в такой игре победа достается потом и кровью. Надеюсь, без слез.

Это будет настоящее сражение. Они играют на грани фола, очень жестко. Выезд будет тяжелым для нас, но мы знаем, что нужно делать. Определенно, необходимо биться, показывать такую же агрессивность и быть собранными на протяжении 40 минут», – заявил Итудис.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн