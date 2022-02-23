Димитрис Итудис: «Кевин Пангос добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание долгосрочного контракта с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом.

«Мы все приветствуем … Он здесь, в конце концов; говорю так, потому что он знает, что мы хотели его перехода намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда.

Кевин обязательно добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании. Он в хорошей форме. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь ему адаптироваться. Товарищи по команде и тренеры сделают все возможное, чтобы Кевин как можно скорее встроился в нашу систему.

Спасибо президенту Андрею Ватутину, руководству и спонсорам за то, что этот переход стал возможен», – приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн