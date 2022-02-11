Димитрис Итудис: «Было поздно, но мы хотя бы показали характер и проявили старание. Мы не сдались»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча с (75:84), первую половину которого армейцы проиграли с разницей «-21».

«Помимо второй четверти, в которой мы не сыграли в защите, мы были лучше во второй половине. В третьей четверти мы сыграли вничью, а четвертую выиграли.

В целом, после перерыва у нас «плюс 12». Было поздно, но мы хотя бы показали характер и проявили старание. Мы не сдались. Конечно, поздравляю «Маккаби», – заявил Итудис.

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала