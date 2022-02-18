Илона Корстин: «На Матче звезд мы рады всем. Баскетбол любят политики, актеры, звезды шоу-бизнеса и блогеры»

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о гостях предстоящего Матча всех звезд.

«На Матче звезд мы рады всем – ведь баскетбол любят и политики, и актеры, и звезды шоу-бизнеса, и популярные блогеры. В этом году на «ВТБ Арене» соберется компания звезд из шоу на канале ТНТ, известные певцы и артисты. Ожидаем нескольких популярных инстаграм-блогеров, которых, я уверена, узнают многие.

И все-таки самые главные звезды – это, конечно же, наши баскетболисты. У болельщиков будет возможность увидеть лучших игроков Лиги на одном паркете», – сказала Корстин.

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