Илона Корстин: «На Матче звезд мы рады всем. Баскетбол любят политики, актеры, звезды шоу-бизнеса и блогеры»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о гостях предстоящего Матча всех звезд.

«На Матче звезд мы рады всем – ведь баскетбол любят и политики, и актеры, и звезды шоу-бизнеса, и популярные блогеры. В этом году на «ВТБ Арене» соберется компания звезд из шоу на канале ТНТ, известные певцы и артисты. Ожидаем нескольких популярных инстаграм-блогеров, которых, я уверена, узнают многие.

И все-таки самые главные звезды – это, конечно же, наши баскетболисты. У болельщиков будет возможность увидеть лучших игроков Лиги на одном паркете», – сказала Корстин.

«Суперлига может питать талантами всю Россию». Интервью с Евгением Пашутиным