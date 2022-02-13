Лавину потребуется консультация по поводу состояния левого колена. Он планирует сыграть в Матче всех звезд

В начале недели защитник «Чикаго» Зак Лавин планирует съездить в Лос-Анджелес для того, чтобы проконсультироваться со специалистом по поводу состояния левого колена. Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок испытывает дискомфорт и хочет провести дополнительное обследование.

Лавин почувствовал недомогание в игре с «Голден Стэйт» в середине января. МРТ-обследование не выявило у него серьезных повреждений. С того момента он пропустил восемь матчей и участвовал в девяти. Лавин порвал крестообразную связку левого колена в сезоне-16/17.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лавин примет участие в Матче всех звезд, который пройдет в Кливленде 20 февраля.

Средние показатели Лавина в этом сезоне – 24,6 очка, 4,5 передачи и 4,9 подбора при 40% с дистанции.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем