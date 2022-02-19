Айо Досунму повредил палец руки во время Турнира восходящих звезд

Защитник «Буллс» получил травму большого пальца правой руки в полуфинале Турнира восходящих звезд НБА.

Досунму повредил палец, когда пытался помешать сопернику забить из-под кольца.

После игры 38-й номер драфта-2021 признался, что рад стать участником Звездного уикенда.

«Приятно, когда тебя признают. Но я понимаю, что предстоит много работы. Это всего лишь одна из ступенек.

Я очень рад и признателен, что меня пригласили», – заявил Досунму.

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