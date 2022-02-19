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    Айо Досунму повредил палец руки во время Турнира восходящих звезд

    Теги травмы Чикаго НБА Матч всех звезд НБА Айо Досунму Баскетбол

    Защитник «Буллс» Айо Досунму получил травму большого пальца правой руки в полуфинале Турнира восходящих звезд НБА.

    Досунму повредил палец, когда пытался помешать сопернику забить из-под кольца.

    После игры 38-й номер драфта-2021 признался, что рад стать участником Звездного уикенда.

    «Приятно, когда тебя признают. Но я понимаю, что предстоит много работы. Это всего лишь одна из ступенек.

    Я очень рад и признателен, что меня пригласили», – заявил Досунму.

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