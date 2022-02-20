Си Джей Макколлум: «Не разговаривал с Зайоном Уильямсоном с момента обмена в «Пеликанс»

Защитник «Нового Орлеана» признался, что с тех пор, как его обменяли из «Блэйзерс» в «Пеликанс», ни разу не разговаривал с новым партнером по команде .

«Мы ни разу не общались напрямую. Я разговаривал с некоторыми близкими ему людьми и с нетерпением жду встречи с ним как можно скорее.

Что касается травмы Зайона, мне известно примерно столько же, сколько и вам, но я во всем разберусь», – сказал Макколлум.

Зайон не сыграл в этом сезоне ни одного матча из-за травмы стопы. Игрок травмировался летом прошлого года и перенес операцию.

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