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    «Пеликанс» не упомянули Зайона Уильямса в рекламе сезонных абонементов

    Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

    «Пеликанс» разослали обладателям сезонных абонементов напоминание о продлении на сезон-2022/23 на выгодных для болельщиков условиях.

    В обращении клуба к поклонникам не упомянут звездный форвард Зайон Уильямсон.

    «Ведомая тренером Уилли Грином и игроками Брэндоном Ингрэмом, Йонасом Валанчюнасом и Си Джей Макколлумом команда строит нечто особенное», – говорится в рассылке «Пеликанс».

    Уильямсон в нынешнем сезоне не провел ни одного матча из-за травмы.

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