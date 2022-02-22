«Пеликанс» не упомянули Зайона Уильямса в рекламе сезонных абонементов

«Пеликанс» разослали обладателям сезонных абонементов напоминание о продлении на сезон-2022/23 на выгодных для болельщиков условиях.

В обращении клуба к поклонникам не упомянут звездный форвард .

«Ведомая тренером Уилли Грином и игроками Брэндоном Ингрэмом, Йонасом Валанчюнасом и Си Джей Макколлумом команда строит нечто особенное», – говорится в рассылке «Пеликанс».

Уильямсон в нынешнем сезоне не провел ни одного матча из-за травмы.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной