Леброн Джеймс: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, религии или происхождения»

Звездный форвард Леброн Джеймс разместил на своей странице в Instagram фотографию футболки с текстом.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, религии или происхождения. Люди учатся ненавидеть, но если человек может научиться ненавидеть, то он может научиться и любить. Ведь любовь – более естественное чувство для человеческого сердца, чем ее противоположность», – написано на футболке.

«Моя сегодняшняя одежда, но это больше чем просто футболка! Это посыл», — добавил Леброн.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер