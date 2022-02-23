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    Леброн Джеймс: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, религии или происхождения»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс разместил на своей странице в Instagram фотографию футболки с текстом.

    «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, религии или происхождения. Люди учатся ненавидеть, но если человек может научиться ненавидеть, то он может научиться и любить. Ведь любовь – более естественное чувство для человеческого сердца, чем ее противоположность», – написано на футболке.

    «Моя сегодняшняя одежда, но это больше чем просто футболка! Это посыл», — добавил Леброн.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

     
     
     
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    Публикация от 👑 (@kingjames)

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