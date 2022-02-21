Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА («Свободный агент»)

Разыгрывающий Кевин Пангос (29 лет, 188 см) будет выступать за московский ЦСКА.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
«Все-таки получен ответ «да». Кевин Пангос – игрок ЦСКА», – пишет автор канала Тимур Ганеев.
Канадец покинул «Кавальерс» за четыре дня до дедлайна на подписания в Евролиге.
Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до конца сезона-2024/25 на 6 миллионов долларов.
Бывший игрок «Зенита» в нынешнем сезоне НБА провел 24 матча за «Кавальерс», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.
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