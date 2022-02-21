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    Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА («Свободный агент»)

    Теги возможные переходы ЦСКА Зенит Кливленд Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Кевин Пангос Баскетбол

    Разыгрывающий Кевин Пангос (29 лет, 188 см) будет выступать за московский ЦСКА.

    Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

    «Все-таки получен ответ «да». Кевин Пангос – игрок ЦСКА», – пишет автор канала Тимур Ганеев.

    Канадец покинул «Кавальерс» за четыре дня до дедлайна на подписания в Евролиге.

    Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до конца сезона-2024/25 на 6 миллионов долларов.

    Бывший игрок «Зенита» в нынешнем сезоне НБА провел 24 матча за «Кавальерс», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.

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