Кевин Пангос согласился на переход в ЦСКА («Свободный агент»)

Разыгрывающий Кевин Пангос (29 лет, 188 см) будет выступать за московский .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

«Все-таки получен ответ «да». Кевин Пангос – игрок ЦСКА», – пишет автор канала Тимур Ганеев.

Канадец покинул «Кавальерс» за четыре дня до дедлайна на подписания в .

Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до конца сезона-2024/25 на 6 миллионов долларов.

Бывший игрок в нынешнем сезоне провел 24 матча за «Кавальерс», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.

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