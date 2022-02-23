ЦСКА объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом

Московский ЦСКА на официальном сайте клуба объявил о подписании долгосрочного контракта с разыгрывающим защитником (29 лет, 185 см). Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра в GMS Clinic.

Ранее греческое издание Gazzetta.gr сообщало, что ЦСКА договорился с Пангосом о контракте до 2024 года на 6 миллионов долларов.

Канадец начинал нынешний сезон в составе «Кливленда», но покинул клуб НБА за четыре дня до дедлайна на подписания в (23 февраля). Бывший игрок «Зенита» провел за «Кавальерс» 24 матча, набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 7 минут.

В прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит», набирая 13,5 очка (52,2% с игры, 39% трехочковых, 84,5% штрафных), делая 2,0 подбора и 6,7 передачи. Канадец вывел петербургскую команду в плей-офф Евролиги, где стал MVP первых матчей серий, и удостоился избрания в первую символическую пятерку лиги.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн