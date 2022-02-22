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    Стэн Ван Ганди: «Финикс» полагается на 2-очковые броски, но имеет третье по эффективности нападение»

    Теги Финикс НБА Стэн Ван Ганди Баскетбол

    Известный тренер, эксперт Стэн Ван Ганди во время переписки в твиттере отметил особенности атакующей системы лидирующего в сезоне НБА «Финикса».

    Ван Ганди: Самые эффективные броски в НБА (по порядку): штрафные, лэй-апы, 3-очковые. У «Финикса» третья по эффективности атака в лиге. Они на 25-м месте по штрафным, последние по количеству лэй-апов и 27-е по 3-очковым. Они лидируют в лиге по 2-очковым броскам, которые совершаются не из-под кольца.

    Журналист Майкл Гранже: Готов поспорить, что они лидируют в НБА по открытым броскам?

    Ван Ганди: Не уверен, но они стабильно делают хорошие броски с высоким процентом.

    Болельщик: Означает ли это, что все это не будет работать в плей-офф?

    Ван Ганди: Нет. Атака со средней дистанции более важна в плей-офф. 

    «Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

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