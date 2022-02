Защитник «Санз» исполнил невероятный бросок во время матча с «Рокетс» (124:121).

Букер без видимых усилий забросил из своей зоны, но после сирены об окончании первой четверти.

На счету Букера 24 очка и 8 передач.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче

Book casually making it from the other side of the court 😂 pic.twitter.com/YqZg9PQNP6