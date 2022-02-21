Девин Букер: «Плюс травмы Пола в том, что он отдохнет перед долгим плей-офф»

Звездный защитник «Санз» постарался найти позитив в травме пальца руки у другого лидера команды .

«Стараюсь найти в этом позитив. Он заключается в том, что Пол отдохнет перед плей-офф.

Крис будет хорошо готов к решающей стадии, в которой мы собираемся задержаться надолго», – заявил Букер.

36-летний Пол выбыл из строя на 6-8 недель в связи с отрывным переломом большого пальца правой руки.

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