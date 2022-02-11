Сборная России объявила расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами

Тренерский штаб сборной России во главе с назвал 19 баскетболистов, которые будут готовиться к двум матчам квалификации чемпионата мира-2023 со сборной Нидерландов.

Игры пройдут 24 февраля в Перми и 27 февраля в Алмере.

Расширенный состав сборной России

Защитники:

Тимофей Герасимов, «Енисей»

Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»

, УНИКС

Артем Комолов, УНИКС

Денис Захаров, «Зенит»

, «Нижний Новгород»

Александр Платунов, «Парма»

, ЦСКА

Форварды:

, ЦСКА

Антон Астапкович, «Нижний Новгород»

Александр Ганькевич, «Нижний Новгород»

Игорь Вольхин, «Зенит»

Станислав Ильницкий, «Локомотив-Кубань»

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Антон Квитковских, «Автодор»

Марк Тихоненко, «Астана»

Центровые:

Сергей Балашов, «Енисей»

Владимир Ивлев, ЦСКА

Сергей Торопов, «Нижний Новгород»

Резерв:

Владислав Трушкин, «Енисей»

Михаил Кулагин, «Нижний Новгород»

Сбор национальной команды стартует двумя тренировками в Москве 19 февраля. На следующий день Лукич и ряд игроков примут участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня команда вылетит в Пермь и с 21 февраля будет тренироваться в УДС «Молот».

На выезд в Нидерланды сборная России отправится 26 февраля, а 28-го игроки вернутся домой и вновь присоединятся к своим клубам.

Россия уже объявляла состав на февральское «окно» в январе. В обновленном варианте в ростере больше нет Дмитрия Кулагина, Захара Ведищева, Ивана Ухова, Филиппа Гафурова и Андрея Зубкова. Михаил Кулагин перемещен из расширенного состава в резерв, в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов.

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