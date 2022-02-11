Сборная России объявила расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами

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Тренерский штаб сборной России во главе с Зораном Лукичем назвал 19 баскетболистов, которые будут готовиться к двум матчам квалификации чемпионата мира-2023 со сборной Нидерландов.

Игры пройдут 24 февраля в Перми и 27 февраля в Алмере.

Расширенный состав сборной России

Защитники:

Тимофей Герасимов, «Енисей»
Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»
Вячеслав Зайцев, УНИКС
Артем Комолов, УНИКС
Денис Захаров, «Зенит»
Иван Стребков, «Нижний Новгород»
Александр Платунов, «Парма»
Александр Хоменко, ЦСКА

Форварды:

Семен Антонов, ЦСКА
Антон Астапкович, «Нижний Новгород»
Александр Ганькевич, «Нижний Новгород»
Игорь Вольхин, «Зенит»
Станислав Ильницкий, «Локомотив-Кубань»
Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»
Антон Квитковских, «Автодор»
Марк Тихоненко, «Астана»

Центровые:

Сергей Балашов, «Енисей»
Владимир Ивлев, ЦСКА
Сергей Торопов, «Нижний Новгород»

Резерв:

Владислав Трушкин, «Енисей»
Михаил Кулагин, «Нижний Новгород»

Сбор национальной команды стартует двумя тренировками в Москве 19 февраля. На следующий день Лукич и ряд игроков примут участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня команда вылетит в Пермь и с 21 февраля будет тренироваться в УДС «Молот».

На выезд в Нидерланды сборная России отправится 26 февраля, а 28-го игроки вернутся домой и вновь присоединятся к своим клубам.

Россия уже объявляла состав на февральское «окно» в январе. В обновленном варианте в ростере больше нет Дмитрия Кулагина, Захара Ведищева, Ивана Ухова, Филиппа Гафурова и Андрея Зубкова. Михаил Кулагин перемещен из расширенного состава в резерв, в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов.

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