Джеймс Харден опубликовал совместное фото с Алленом Айверсоном

Защитник «Филадельфии» опубликовал в Twitter совместное фото с легендой «Сиксерс» .

Харден и Айверсон были включены в Топ-75 игроков в истории НБА и присутствовали на церемонии чествования величайших игроков, которая состоялась во время Уикенда всех звезд в Кливленде.

Харден был выбран в составе участников Матча всех звезд-2022, но не смог принять участие в игре из-за травмы.

Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Андре Драммонда, Сета Карри и два драфт-пика 1-го раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем