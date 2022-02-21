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    Джеймс Харден опубликовал совместное фото с Алленом Айверсоном

    Теги Аллен Айверсон Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден опубликовал в Twitter совместное фото с легендой «Сиксерс» Алленом Айверсоном.

    Харден и Айверсон были включены в Топ-75 игроков в истории НБА и присутствовали на церемонии чествования величайших игроков, которая состоялась во время Уикенда всех звезд в Кливленде.

    Харден был выбран в составе участников Матча всех звезд-2022, но не смог принять участие в игре из-за травмы.

    Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Андре Драммонда, Сета Карри и два драфт-пика 1-го раунда.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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