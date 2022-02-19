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    Джейсон Тейтум: «Трава не станет зеленее, если мы с Джейленом Брайном будем играть порознь»

    Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

    Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал мнение о том, что его дуэт с Джейленом Брауном показывает неэффективную игру.

    «На мой взгляд, в этом году разговоров стало еще больше. Если задуматься, мы были намного более успешными ранее, и нам не удалось продолжить это в прошлом сезоне.

    Джейлен Браун сыграл в трех финалах Восточной конференции, я сыграл в двух. Мы оба еще далеки от нашей лучшей формы. Думаю, люди не понимают, что трава не станет зеленее, если мы будем играть порознь. В НБА не так много игроков уровня Брауна. Я даже представить не могу, почему вы не хотите иметь в своей команде двух лучших игроков в возрасте до 25 лет. Вместе мы выиграли намного больше матчей, чем проиграли», – заявил форвард.

    Тейтум и Браун проводят вместе пятый сезон за «Селтикс». Многие эксперты высказывали мнение, что игроки не способны играть друг с другом.

    На данный момент команда с показателями 34-26 идет шестой в Восточной конференции.

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