Матч между сборными Украины и Испании перенесен

Матч между сборными Украины и Испании в рамках четвертого игрового дня квалификации чемпионата мира-2023, который должен состояться 27 февраля в Киеве, перенесен, сообщает официальный сайт .

Встреча пройдет во время или после третьего окна квалификационного турнира, в июне-июле этого года.

Исполнительный комитет ФИБА принял это решение после консультации с региональным офисом ФИБА в Европе и после тщательной оценки советником по безопасности.

При этом матч третьего игрового дня между Испанией и Украиной в Кордове пройдет по расписанию – в четверг, 24 февраля.

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