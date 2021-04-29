ЧМ-2023. Квалификация. Россия против Италии, Грузия играет с Украиной и другие матчи

Сегодня состоятся восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Обновленная команда России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича в Санкт-Петербурге играет против Италии. Онлайн-трансляция доступна на сайте «Матч ТВ».

Грузия на домашней арене встретится с Украиной.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа Е

Португалия – Венгрия

26 ноября. 21:00

Франция – Черногория

26 ноября. 22:30

Положение команд: Франция – 0-0, Португалия – 0-0, Венгрия – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа F

Литва – Болгария

26 ноября. 20:30

Босния и Герцеговина – Чехия

26 ноября. 22:00

Положение команд: Босния и Герцеговина – 0-0, Литва – 0-0, Болгария – 0-0, Чехия – 0-0.

Группа G

Грузия – Украина

26 ноября. 18:00

Северная Македония – Испания

26 ноября. 21:30

Положение команд: Грузия – 0-0, Северная Македония – 0-0, Испания – 0-0, Украина – 0-0.

Группа H

Россия – Италия

26 ноября. 19:00

Нидерланды – Исландия

26 ноября. 21:30

Положение команд: Россия – 0-0, Нидерланды – 0-0, Исландия – 0-0, Италия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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