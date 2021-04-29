ЧМ-2023. Квалификация. Россия против Италии, Грузия играет с Украиной и другие матчи

Сегодня состоятся восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Обновленная команда России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича в Санкт-Петербурге играет против Италии. Онлайн-трансляция доступна на сайте «Матч ТВ».
Грузия на домашней арене встретится с Украиной.
Квалификационный турнир
Группа Е
Португалия – Венгрия
26 ноября. 21:00
Франция – Черногория
26 ноября. 22:30
Положение команд: Франция – 0-0, Португалия – 0-0, Венгрия – 0-0, Черногория – 0-0.
Группа F
Литва – Болгария
26 ноября. 20:30
Босния и Герцеговина – Чехия
26 ноября. 22:00
Положение команд: Босния и Герцеговина – 0-0, Литва – 0-0, Болгария – 0-0, Чехия – 0-0.
Группа G
Грузия – Украина
26 ноября. 18:00
Северная Македония – Испания
26 ноября. 21:30
Положение команд: Грузия – 0-0, Северная Македония – 0-0, Испания – 0-0, Украина – 0-0.
Группа H
Россия – Италия
26 ноября. 19:00
Нидерланды – Исландия
26 ноября. 21:30
Положение команд: Россия – 0-0, Нидерланды – 0-0, Исландия – 0-0, Италия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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