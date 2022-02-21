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    Горан Драгич продолжит карьеру в «Бруклине»

    Теги переходы Бруклин Стив Нэш НБА Горан Драгич Баскетбол

    Свободный агент Горан Драгич (35 лет, 191 см) подпишет соглашение с «Бруклином», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

    Словенский разыгрывающий начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Нетс» Стив Нэш пытается завлечь словенца в бруклинскую команду. Нэш и Драгич ранее были одноклубниками в «Финиксе».

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