Шакил О’Нил: «Очень жаль, что сегодня не смогли присутствовать мой отец, моя сестра и мой лучший друг Кобе Брайант»

Легендарный центровой Шакил О’Нил выразил сожаление о том, что на чествовании Топ-75 игроков в истории НБА не присутствовали три человека, которые сыграли важную роль в его жизни.

«Что меня очень огорчает, так это то, что сегодня не смогли присутствовать мой отец, моя сестра и мой лучший друг .

Много людей помогло мне добиться того, чего я добился, но эти три человека сыграли важную роль. Папа мотивировал меня, младшая сестра всегда прикрывала меня, а наше соперничество с Кобе сделало нас великими.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне стать тем, кем я являюсь. Я люблю вас и очень ценю», – сказал Шак.

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