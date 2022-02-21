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    Шакил О’Нил: «Очень жаль, что сегодня не смогли присутствовать мой отец, моя сестра и мой лучший друг Кобе Брайант»

    Теги Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Баскетбол

    Легендарный центровой Шакил О’Нил выразил сожаление о том, что на чествовании Топ-75 игроков в истории НБА не присутствовали три человека, которые сыграли важную роль в его жизни.

    «Что меня очень огорчает, так это то, что сегодня не смогли присутствовать мой отец, моя сестра и мой лучший друг Кобе Брайант.

    Много людей помогло мне добиться того, чего я добился, но эти три человека сыграли важную роль. Папа мотивировал меня, младшая сестра всегда прикрывала меня, а наше соперничество с Кобе сделало нас великими.

    Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне стать тем, кем я являюсь. Я люблю вас и очень ценю», – сказал Шак.

    «Я чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину». Как Шакил О’Нил становился главным толстяком НБА

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