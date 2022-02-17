Наверх
Sports.ru NBA

    Эмбиид может стать первым центровым за 22 года, который получит награду самому результативному игроку сезона

    Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне ведет борьбу за звание самого результативного игрока регулярного чемпионата.

    Эмбиид может стать первым центровым за 22 года, который победит в снайперской гонке. В 2000-м это удалось сделать Шакилу О’Нилу. С тех пор чаще всего по средней результативности первенствовали легкие форварды (8 раз).

    Эмбиид на данный набирает 29,3 очка в среднем за игру. Лидирует Яннис Адетокумбо из «Бакс» (29,4 очка).

    Парадокс Симпсона: почему Уэстбрук попадает лучше Карри, хотя бросает хуже

    Кирк Голдсберри

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные