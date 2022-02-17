Эмбиид может стать первым центровым за 22 года, который получит награду самому результативному игроку сезона

Лидер «Сиксерс» в нынешнем сезоне ведет борьбу за звание самого результативного игрока регулярного чемпионата.

Эмбиид может стать первым центровым за 22 года, который победит в снайперской гонке. В 2000-м это удалось сделать ’Нилу. С тех пор чаще всего по средней результативности первенствовали легкие форварды (8 раз).

Эмбиид на данный набирает 29,3 очка в среднем за игру. Лидирует Яннис Адетокумбо из «Бакс» (29,4 очка).

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