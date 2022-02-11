«Зенит» готов предложить Уиллу Клайберну 2-летний контракт на сумму больше 4 млн долларов

заинтересован в приобретении форварда ЦСКА Уилла Клайберна (31 год, 201 см), контракт которого истекает по окончании сезона-2021/22. Петербургский клуб готов предложить американцу 2-летний контракт с зарплатой больше 2 млн долларов в год, сообщает инсайдер Георге Заккас.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и Клайберн уже работают над продлением соглашения.

Клайберн играет за ЦСКА с 2017 года. В 2019-м он помог команде стать победителем Евролиги, получив награду MVP «Финала четырех».

В нынешнем сезоне американец набирает 14,9 очка, 5,2 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. Он занимает 12-е место в рейтинге эффективности.

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