Зрители в Кливленде освистали Стефена Карри

Зрители Уикенда всех звезд в встретили суперзвезду «Голден Стэйт» недовольным гулом и свистом. Игрок отреагировал спокойно.

Карри не участвовал в субботней конкурсной программе Уикенда, но появился на сцене с женой Аишей, чтобы сыграть «2 на 2» против рэпера 2 Chainz и Кеши Уорд и прорекламировать свое новое телевизионное шоу.

Ранее во время тренировки участников всех звезд зрители также освистали форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Голден Стэйт» и «Кливленд» противостояли друг другу в финальных сериях плей-офф четыре сезона подряд (с 2015 по 2018 год).

Стеф Карри уверен, что «Голден Стэйт»-2017 разорвал бы «Чикаго» Джордана. Похоже, он прав