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    Зрители в Кливленде освистали Стефена Карри

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА видео болельщики Матч всех звезд НБА Стефен Карри Баскетбол

    Зрители Уикенда всех звезд НБА в Кливленде встретили суперзвезду «Голден Стэйт» Стефена Карри недовольным гулом и свистом. Игрок отреагировал спокойно.

    Карри не участвовал в субботней конкурсной программе Уикенда, но появился на сцене с женой Аишей, чтобы сыграть «2 на 2» против рэпера 2 Chainz и Кеши Уорд и прорекламировать свое новое телевизионное шоу.

    Ранее во время тренировки участников Матча всех звезд зрители также освистали форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

    «Голден Стэйт» и «Кливленд» противостояли друг другу в финальных сериях плей-офф четыре сезона подряд (с 2015 по 2018 год).

    Стеф Карри уверен, что «Голден Стэйт»-2017 разорвал бы «Чикаго» Джордана. Похоже, он прав

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