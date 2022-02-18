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    Стефен Карри – о стычке Грина с Дюрэнтом в 2018-м: «В тот момент стало понятно: не факт, что Кевин останется»

    Теги Голден Стэйт НБА видео Кевин Дюрэнт Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри подтвердил, что после стычки между Кевином Дюрэнтом и Дрэймондом Грином в 2018 он понял, что Дюрэнт может покинуть команду по окончании сезона.

    «В тот момент стало понятно, что не факт, что Кевин останется с нами в следующем сезоне», – сказал Карри в интервью The Ringer.

    Перепалка между игроками произошла в концовке выездного матча против «Клипперс» (116:121 ОТ). В последней атаке основного времени при равном счете Грин не стал делиться мячом со свободным Дюрэнтом и попытался совершить проход под кольцо. Попытка завершилась неудачей и взаимными претензиями игроков.

    По итогам эпизода Грин был отстранен руководством клуба на одну игру без сохранения заработной платы.

    В межсезонье Дюрэнт перешел из «Голден Стэйт» в «Бруклин».

    У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

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