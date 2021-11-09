Скотти Пиппен: «Джордан испортил баскетбол. Леброн – величайший игрок в истории»

Шестикратный чемпион НБА в составе Скотти Пиппен в своей автобиографической книге Unguarded («Неудержимый»), которая вышла на этой неделе, заявил, что «испортил» баскетбол, а также назвал Леброна Джеймса ( ) величайшим игроком в истории лиги.

«Я не побоюсь сказать, что Майк испортил баскетбол.

В 80-х на детских площадках все передавали друг другу мяч, все делали передачи, чтобы помочь команде. Это прекратилось в 90-е годы. Дети хотели быть «как Майк». Что ж, Майк не любил делать передачи, не любил подбирать, не любил опекать лучшего игрока соперника. Он хотел, чтобы все делалось для него.

Вот почему я всегда считал величайшим игроком в истории баскетбола – он делает на площадке все, он воплощает в себе то, каким на самом деле должен быть баскетбол», – пишет Пиппен.

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