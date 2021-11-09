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    Скотти Пиппен: «Джордан испортил баскетбол. Леброн – величайший игрок в истории»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скотти Пиппен Баскетбол

    Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен в своей автобиографической книге Unguarded («Неудержимый»), которая вышла на этой неделе, заявил, что Майкл Джордан «испортил» баскетбол, а также назвал Леброна Джеймса («Лейкерс») величайшим игроком в истории лиги.

    «Я не побоюсь сказать, что Майк испортил баскетбол.

    В 80-х на детских площадках все передавали друг другу мяч, все делали передачи, чтобы помочь команде. Это прекратилось в 90-е годы. Дети хотели быть «как Майк». Что ж, Майк не любил делать передачи, не любил подбирать, не любил опекать лучшего игрока соперника. Он хотел, чтобы все делалось для него.

    Вот почему я всегда считал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола – он делает на площадке все, он воплощает в себе то, каким на самом деле должен быть баскетбол», – пишет Пиппен.

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