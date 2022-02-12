Крис Пол – Чарльзу Баркли: «Я могу создать для тебя несколько бросков»

Разыгрывающий похвастался своими умениями на площадке.

«У меня есть много классных исполнителей. Вы знаете, что у них более трудная задача – реализовывать броски. Я видел перед игрой, как ’Нил и сделали прогноз, будто я не наберу 12 ассистов. Они не видят, какие вокруг меня шутеры? Я могу создать для Чака несколько бросков, даже учитывая его текущую форму», – заявил игрок.

«Финикс» одержал победу над «Милуоки», Пол набрал 17 очков и 19 передач. «Санс» с показателем 45-10 находятся на вершине турнирной таблицы .

Шакил О’Нил и Чарльз Баркли – известные телевизионные эксперты, в прошлом звездные игроки.