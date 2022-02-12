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    Крис Пол – Чарльзу Баркли: «Я могу создать для тебя несколько бросков»

    Теги Шакил О′Нил Крис Пол Финикс НБА Чарльз Баркли Баскетбол

    Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол похвастался своими умениями на площадке.

    «У меня есть много классных исполнителей. Вы знаете, что у них более трудная задача – реализовывать броски. Я видел перед игрой, как Шакил О’Нил и Чарльз Баркли сделали прогноз, будто я не наберу 12 ассистов. Они не видят, какие вокруг меня шутеры? Я могу создать для Чака несколько бросков, даже учитывая его текущую форму», – заявил игрок.

    «Финикс» одержал победу над «Милуоки», Пол набрал 17 очков и 19 передач. «Санс» с показателем 45-10 находятся на вершине турнирной таблицы НБА.

    Шакил О’Нил и Чарльз Баркли – известные телевизионные эксперты, в прошлом звездные игроки.

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