Участник предстоящего конкурса трехочковых Лиги ВТБ, форвард УНИКСа Марио Хезоня на разминке реализовал 4 «манибола» из 5.

Конкурс трехочковых состоится сегодня в перерыве всех звезд Лиги ВТБ в Москве. В соревновании примут участие Хезоня, Андрей Воронцевич (оба – УНИКС), Билли Бэрон («Зенит») и Павел Сергеев («Автодор»).

Напомним, что за точный «манибол» в конкурсе дается 2 очка.

Хезоня в нынешнем сезоне Лиги ВТБ атакует из-за дуги с точностью 20,5 процента (1,1 из 5,5).

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022