Участник предстоящего конкурса трехочковых Лиги ВТБ, форвард УНИКСа Марио Хезоня на разминке реализовал 4 «манибола» из 5.
Конкурс трехочковых состоится сегодня в перерыве Матча всех звезд Лиги ВТБ в Москве. В соревновании примут участие Хезоня, Андрей Воронцевич (оба – УНИКС), Билли Бэрон («Зенит») и Павел Сергеев («Автодор»).
Напомним, что за точный «манибол» в конкурсе дается 2 очка.
Хезоня в нынешнем сезоне Лиги ВТБ атакует из-за дуги с точностью 20,5 процента (1,1 из 5,5).
Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022
4 of 5 moneyballs 💰— VTB League (@VTBUL) February 20, 2022
Not bad @mariohezonja pic.twitter.com/46pxzdzvM4