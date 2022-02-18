Пойтресс и Мерфи заменят Лундберга и Хики в Матче всех звезд Лиги ВТБ

Центровой и форвард Камари Мерфи примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «Звезды Мира».

Оба игрока также будут участниками конкурса данков, который пройдет в перерыве матча.

Пойтресс и Мерфи заменят травмированного защитника ЦСКА Иффе Лундберга и разыгрывающего «Астаны» , который не сможет прилететь в Москву по личным обстоятельствам.

Матч всех звезд пройдет в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене». Начало матча в 17:00.

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022