Пойтресс и Мерфи заменят Лундберга и Хики в Матче всех звезд Лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс и форвард «Калева» Камари Мерфи примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «Звезды Мира».
Оба игрока также будут участниками конкурса данков, который пройдет в перерыве матча.
Пойтресс и Мерфи заменят травмированного защитника ЦСКА Иффе Лундберга и разыгрывающего «Астаны» Энтони Хики, который не сможет прилететь в Москву по личным обстоятельствам.
Матч всех звезд пройдет в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене». Начало матча в 17:00.
Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022