Марио Хезоня, Алекс Пойтресс, Камари Мерфи и Джерон Джонсон — участники конкурса данков Лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в большом перерыве Матча всех звезд в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене».

Участники: 

Марио Хезоня (УНИКС)

Алекс Пойтресс («Зенит»)

Джерон Джонсон («Автодор»)

Камари Мерфи («Калев»)

Конкурс будет состояться из двух этапов. На первом этапе у каждого из участников будет по две попытки. В финале два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

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