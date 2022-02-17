Марио Хезоня, Алекс Пойтресс, Камари Мерфи и Джерон Джонсон — участники конкурса данков Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в большом перерыве Матча всех звезд в Москве 20 февраля на «ВТБ Арене».
Участники:
Марио Хезоня (УНИКС)
Алекс Пойтресс («Зенит»)
Джерон Джонсон («Автодор»)
Камари Мерфи («Калев»)
Конкурс будет состояться из двух этапов. На первом этапе у каждого из участников будет по две попытки. В финале два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.
Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»