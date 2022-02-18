Илона Корстин – о солд-ауте на Матче звезд: «Продолжаем приятную традицию»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала новость о том, что все билеты на предстоящий звезд заранее распроданы.

«Мы рады сообщить, что за три дня до Матча всех звезд у нас солд-аут – билетов в продаже больше нет.

Отмечу, что у нас были распроданы все билеты и на пяти предыдущих Матчах звезд, поэтому, можно сказать, продолжаем приятную традицию. Ждем всех 20 февраля на «ВТБ Арене»! – сказала Корстин.

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