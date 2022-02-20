Джоэд Эмбиид – о награде MVP: «Моя игра говорит сама за себя»

Центровой «Филадельфии» выразил уверенность в том, что заслуживает выиграть Награду самого ценного игрока сезона НБА-2022.

«Не хочу произносить громких слов, моя игра говорит сама за себя. Особенно учитывая все то, через что мы прошли за этот год, всю эту драму. Очевидно, что мы потеряли часть состава. И потом все эти вещи, которые произошли с нашей командой, и как мы с ними справились.

Знал, что нужно вывести свою игру на другой уровень, будь то атака, защита или организация игры. И у меня были замечательные партнеры по команде, которые выходили и выкладывались на площадке каждый день. Но всегда смотрят на результаты. Пока мы побеждаем, я смогу находиться на этом уровне и иметь шансы выиграть любую награду», – заявил Эмбиид.

В нынешнем сезоне центровой набирает 29,6 очка, 11,2 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру. с показателями 35-23 делит третью строчку таблицы Восточной конференции с «Кливлендом».