Кендрик Перкинс: «Если у Оладжувона и Дюрэнта был бы ребенок, то получился бы Эмбиид. Это лучший игрок»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился своим мнением о центровом «Сиксерс» .

«Эмбиид – самый лучший игрок.

Если у Оладжувона и Дюрэнта был бы ребенок, то знаете что, у них получился бы Эмбиид. Он очень мастеровитый. Посмотрите на его арсенал. Трехочковые с отшагиванием, отличная скорость, он может растягивать защиту, может давить своих оппонентов, играть под кольцом. Его невозможно удержать. Это лучший игрок сейчас», – заявил Перкинс.

“[Joel Embiid’s] the best player in the game of basketball. … If Hakeem Olajuwon and Kevin Durant had a baby guess what, it would be Joel Embiid that came out.»



