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    Кендрик Перкинс: «Если у Оладжувона и Дюрэнта был бы ребенок, то получился бы Эмбиид. Это лучший игрок»

    Теги Кендрик Перкинс Филадельфия НБА видео Кевин Дюрэнт Хаким Оладжувон Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился своим мнением о центровом «Сиксерс» Джоэле Эмбииде.

    «Эмбиид – самый лучший игрок.

    Если у Оладжувона и Дюрэнта был бы ребенок, то знаете что, у них получился бы Эмбиид. Он очень мастеровитый. Посмотрите на его арсенал. Трехочковые с отшагиванием, отличная скорость, он может растягивать защиту, может давить своих оппонентов, играть под кольцом. Его невозможно удержать. Это лучший игрок сейчас», – заявил Перкинс.

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