Леброн и Дэвис не давали Пелинке одобрения на отсутствие обменов перед дедлайном (ESPN)

Генеральный менеджер «Лейкерс» в пятницу объяснил, почему клуб обошелся без обменов перед дедлайном. Управленец отметил, что обсуждал ситуацию с лидерами команды и , которые поддержали его действия.

По информации источника ESPN, информация об «одобрении» со стороны Джеймса и Дэвиса «полностью не соответствует действительности».

Отмечается, что звездные баскетболисты не разговаривали с Пелинкой в день дедлайна в четверг.

вели переговоры с «Рокетс» и «Никс», но Пелинка не хотел отдавать пик первого раунда.

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