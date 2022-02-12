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    Леброн и Дэвис не давали Пелинке одобрения на отсутствие обменов перед дедлайном (ESPN)

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

    Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка в пятницу объяснил, почему клуб обошелся без обменов перед дедлайном. Управленец отметил, что обсуждал ситуацию с лидерами команды Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, которые поддержали его действия.

    По информации источника ESPN, информация об «одобрении» со стороны Джеймса и Дэвиса «полностью не соответствует действительности».

    Отмечается, что звездные баскетболисты не разговаривали с Пелинкой в день дедлайна в четверг.

    «Лейкерс» вели переговоры с «Рокетс» и «Никс», но Пелинка не хотел отдавать пик первого раунда.

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