Роб Пелинка: «Лейкерс» были активны, но не нашли устраивающую сделку перед дедлайном»

Генеральный менеджер объяснил, почему команда обошлась без обменов перед дедлайном.

«Мы были агрессивны во многих обсуждениях, пытаюсь улучшить эту команду. Всегда хотим иметь максимальные шансы на победу в чемпионате, но не нашли сделку, которая оказала бы положительный эффект в краткосрочной и долгосрочной перспективах. А мы рассматриваем оба этих направления.

Нельзя заставить другую команду предложить вам сделку, которая сделает вас лучше. Мнение второй стороны тоже имеет значение. По ходу всего этого процесса мы рассматривали разные варианты, как и раньше, я обсуждал их Леброном и Энтони, и сказал бы, что между нами было взаимопонимание. И это все, что имеет значение», – заявил Пелинка.

«Лейкерс» потерпели шесть поражений в последних восьми матчах. Команда идет 9-й на Западе (26-30).

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн